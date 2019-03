Asia Napoli, revocato lo sciopero del 19 marzo

Il Comune di Napoli, l’Asìa e i sindacati hanno trovato nella notte un accordo che consente di revocare lo sciopero proclamato per il 19 marzo prossimo.

"Ritenendo non più procrastinabile la verifica dell'adeguatezza della intera struttura organizzativa di Asìa sulla quale non è rinviabile un intervento risolutivo da parte dell’azionista in continuità con quanto già rilevato sin dalla metà del 2018 - affermano Alfonso Langella segretario generale Fit Cisl Campania, Ciro Bernando coordinatore regionale Fit Cisl Campania e i rappresentanti della Rsu della Fit Cisl - si è discusso dei punti sul tavolo in primis distribuzione dei carichi di lavoro e nuova organizzazione interna. Nello specifico, i vertici aziendali hanno assicurato che disporranno verifiche su contestazioni disciplinari da contestualizzare e disporre con tempestività, uso dei Gps, ampliamento dell’organizzazione interna per migliorare la gestione dell'azienda. Dal 2 al 30 aprile il vicesindaco Enrico Panini ha assicurato che fornirà le risposte richieste".

"Si tratta di questioni - concludono - che avevamo posto con forza a tutela dei lavoratori, soprattutto le contestazioni vessatorie, l'uso improprio dei Gps e la ristrutturazione dell'azienda in base alle esigenze dei dipendenti. Abbiamo inoltre chiesto di ampliare i progetti di produttività alla platea tutt'oggi esclusa. La riunione è stata chiusa con soddisfazione, ma la partita è lunga perché l’Amministrazione ha preso tempo".