Anm sciopera 24 ore. I sindacati: "Il Comune non investe sul trasporto pubblico"

Folla alle pensiline, traffico in tilt, cittadini infuriati. Sono queste le conseguenze più visibili dello sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori di Anm. Fermi bus, metropolitana e funicolari. I lavoratori si sono dati appuntamento davanti al Comune di Napoli per un sit in di protesta. "Ci troviamo in una situazione in cui il sindaco ci dice una cosa e la direzione dell'azienda ne dice un'altra. Ci sono decine di lavoratori messi in esubero e mancano investimenti. Al momento, Anm può garantire a stento i livelli minimi di servizio, mancano materiale rotabile e autisti".

Pochi minuti e arriva la risposta di Palazzo San Giacomo: "Abbiamo fatto molti sforzi in questi anni - afferma il vicesindaco Raffaele Del Giudice - abbiamo ridotto le partecipate e cancellato i consigli di amministrazione. Conosciamo le difficoltà ma i fondi devono arrivare da Regione e Governo. Serve la responsabilità e il buon senso per arrivare a una soluzione".