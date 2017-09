Anm, nuovo sciopero: trasporti fermi il 14 settembre

È in programma per giovedì 14 settembre uno sciopero di 4 ore dei mezzi ANM a Napoli: stop ad autobus, metropolitana linea 1 e funicolari. Lo stop è programmato dalle 11 alle 15.

Intanto nelle scorse pre è tornato l'incubo dello sciopero selvaggio. Bus bloccati in provincia per alcune ore: a fermarsi, i pullman della Ctp, società della Città Metropolitana. Ad innescare le proteste spontanee dei lavoratori, il mancato pagamento degli stipendi di agosto, bloccati perché il Durc della società non è risultato regolare. I trasferimenti di risorse da Palazzo Matteotti sono dunque stati sospesi.