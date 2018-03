Sciopero 8 marzo, 26 voli cancellati all'Aeroporto di Capodichino

Tredici voli in partenza e tredici in arrivo cancellati: si tratta del bilancio, all'Aeroporto di Capodichino, della giornata di sciopero proclamata per oggi dal sindacato Usb in tutta Italia.

Si tratta di cancellazioni comunque già annunciate ieri, che quindi non hanno generato particolari disagi ai passeggeri interessati dai 26 voli.

Per il resto, nell'intero scalo partenopeo imbarchi e check-in si sono svolti regolarmente.

Lo sciopero proclamato per oggi 8 marzo nell'intero settore trasporti non ha avuto particolari conseguenze in città, con un numero di aderenti piuttosto basso.