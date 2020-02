Sciopero Anm, bassa affluenza: pochi disagi per l'utenza

L'Anm ha reso pubblici i dati dello sciopero in corso, indetto tra i suoi dipendenti dalle sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confai.

L'adesione si attesta al 22 percento per quanto riguarda le linee di superficie, mentre sono regolari le corse della Linea 1 della metro e delle Funicolari. Unica parricolarità, la funicolare di Chiaia che effettua sono corse dirette.

In generale, come ribadito dalle stessa Anm, la protesta non sta provocando problemi all'utenza.

"Evidentemente - afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale Usb Lavoro Privato - non siamo riusciti a sensibilizzare fino in fondo i lavoratori sul tema della sicurezza in Anm. Capisco anche lo sconforto di una categoria che viene attaccata tutti i giorni dal Management Aziendale e dall'Amministrazione Comunale, ma proprio per questo ci saremmo aspettati una maggior adesione ad uno sciopero che nasce proprio per chiedere maggiori garanzie a tutela della salute dei dipendenti ed imparzialità nella gestione del personale".

"La cosa che mi colpisce di più - continua Sansone - è la bassa adesione tra i conducenti di autobus, il settore più sofferente sia in termini di qualità del lavoro che in termini di impegno psicofisico. A questo punto le nostre richieste tese a determinare miglioramenti economici per i lavoratori della gomma, da equiparare a quelli di altri settori, in particolare nei fine settimana, rischiano di perdere appiglio".