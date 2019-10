Sciame sismico sul Vesuvio, quindici scosse in serata

Uno sciame sismico è stato registrato sul Vesuvio e nei paesi vesuviani ieri, dalle 19 circa per una durata totale di un'ora e mezza. Si è trattato come riporta Meteo Vesuvio e come confermato dai dati dell'Osservatorio Vesuviano, di quindici scosse con magnitudo massima di 1.5. Si tratterebbe di una magnitudo non avvertibile dalla popolazione, e per questo non registrata, ad esempio dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.



(Sismogramma BKE / Osservatorio Vesuviano)