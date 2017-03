Sciame d'api nei pressi di piazza Carlo III: momenti di paura

“Mattinata di paura in via San Giovanni e Paolo, nei pressi di piazza Carlo III, dove si è annidato uno sciame di api che ha costretto commercianti e residenti a chiudere le imposte per paura di essere punti”. A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. "Sul posto sono intervenuti gli esperti dell’Asl. "Hanno ucciso le api che, invece, potevano essere salvate se fossero stati chiamati esperti apicoltori”.

Borrelli ha sottolineato: “Lo sciame d’api il più delle volte è innocuo perché prima di partire alla ricerca di un altro posto dove nidificare si riempiono di cibo e quindi sono praticamente impossibilitate a piegare l’addome per pungere Per questo, evitando contatti diretti e di passare vicini al nido che stanno costruendo, sarebbe giusto, in casi del genere, cercare un apicoltore che potrebbe intervenire e portar via le api portandole in un apiario dove potranno continuare a produrre miele".