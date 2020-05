Schiamazzi e musica alta di notte: arrivano i carabinieri. Dà un pugno in faccia a uno di loro

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, insieme a quelli della Compagnia Centro, hanno arrestato per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale un 27enne già noto alle forze dell'ordine, e denunciato per disturbo della quiete pubblica altre tre persone. Un residente di via Tasso ha contattato durante la notte il 112, segnalando musica ad alto volume e schiamazzi provenire da un’abitazione vicina.



Intervenuti sul posto i militari hanno notato una persona allontanarsi velocemente: fermato per essere identificato, l’uomo ha reagito con violenza colpendo uno dei carabinieri con un pugno al volto. Bloccato anche grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino, il 27enne è finito in manette. Il proprietario dell’abitazione dalla quale arrivavano gli schiamazzi, invece, ha accompagnato l’arresto dell’amico con insulti e minacce ai carabinieri. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

