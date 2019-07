Schiaffo ad un'infermiera a Ischia, Borrelli: "Negli ospedali è escalation di violenze"

Una donna, al lavoro presso un presidio sanitario a Ischia, sarebbe stata colpita da un uomo con uno schiaffo perché si rifiutava di fare un'iniezione alla moglie dell'aggressore. A denunciare la disavventura occorsa all'infermiera è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

“Siamo profondamente amareggiati da quanto accaduto a Ischia", è stato il commento di Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità in consiglio. "Il caso è l'ennesimo capitolo di una lunghissima serie. Oramai le aggressioni ai danni di coloro che lavorano nella sanità sono all'ordine del giorno in Campania. In questo caso l'incivile non ha avuto rispetto neanche per una donna. Una vera e propria vergogna".

"Siamo particolarmente preoccupati dall'escalation di violenza nelle strutture sanitarie - conclude il consigliere - Occorre studiare delle contromisure che siano utili a garantire la sicurezza di chi lavora nel comparto".