Schiaffi ad una donna in strada: picchiato il personale del 118 intervenuto per aiutarla

"Nel cuore della notte la postazione 118 dell’Ascalesi ha appena terminato un intervento, nel rientro in postazione, percorrendo via Loffredo, l’equipaggio nota una donna che viene schiaffeggiata dal suo compagno. Immediatamente l’ambulanza interrompe la marcia e presta soccorso ad una povera ragazza di etnia nigeriana. Il medico dell’equipaggio subito si interpone tra i due ma, il nigeriano, con fare minaccioso esclama:” Fatti i ca*** tuoi questa donna è di mia priorità “ ed iniziano spintoni, schiaffi ed insulti nei confronti del sanitario", denuncia l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nonostante tutto il medico cerca di mettere la donna al sicuro ma l’aggressione continua, perché l’uomo percuote la testa della donna più e più volte contro l’ambulanza. L’equipaggio allerta immediatamente le forza dell’ordine, le uniche in grado di ristabilire l’ordine in questa ondata di violenza inaudita contro una donna. Il medico della postazione, si reca in caserma per esporre regolare querela denuncia nei confronti dell’individuo. Chiediamo la qualifica di pubblico ufficiale per tutto il personale sanitario", concludono.