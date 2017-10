Paura ad Ottaviano, in una traversa di via Zabatta, dove un uomo è rimasto schiacciato da un cancello automatico, come riporta Il Fatto Vesuviano. L'uomo è stato stato trasportato in ospedale da un’ambulanza, giunta sul luogo dell'incidente avvenuto per cause ancora da chiarire. Si ipotizza un guasto meccanico.

Sul caso indaga la polizia del luogo.