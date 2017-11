Nuovi reperti trovati a Pompei: continuano gli scavi

Gli scavi nei pressi della Schola Armaturarum a Pompei stanno dando i primi frutti. I sondaggi alle spalle della scuola, area fino a qualche mese fa ancora inesplorata, stanno dando i primi frutti. È riaffiorato, infatti, un deposito di anfore con 14 reperti riportato alla luce dagli esperti. I reperti erano immersi nei lapilli e promettono ulteriori scoperte. Le anfore sono state ritrovate intatte e secondo gli esperti dovevano contenere olio, vino e salse di pesce. Anche i graffiti sulle pareti circostanti all'area dove è avvenuto il rinvenimento sembrano confermare che fosse uno spazio adibito a stoccaggio dei viveri.

«Siamo contenti delle scoperte che stanno emergendo. Pompei ha iniziato una nuova stagione, quella di una ricerca archeologica intensa e del prosieguo della conoscenza del sito. Dopo il suo recupero, attraverso le messe in sicurezza di tutte le sue regiones, l’apertura di nuove domus restaurate, la restituzione alla fruizione di interi quartieri finora inaccessibili, grazie al recupero della percorribilità di quasi tutte le vie urbane, ci si può dedicare anche ad attività di scavo, che si affiancano alla manutenzione programmata e che consentiranno di fornire nuove ipotesi alla storia della vita quotidiana degli antichi, in alcuni casi dando risposta a quesiti irrisolti, come potrebbe essere per la Schola armatorarum» ha dichiarato Massimo Osanna, direttore del parco archeologico.