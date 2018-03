Scavi di Pompei, turista rimuove le tessere da un mosaico

Un turista avrebbe rimosso alcune tessere del mosaico della casa del Marinaio, negli Scavi di Pompei.

L'uomo è stato interrogato dai carabinieri su segnalazione della vigilanza del sito e si è giustificato dicendo di averle solo spostate per caso con il piede mentre stava per scattare una foto.

Il fatto è accaduto questa mattina, intorno alle 13, come segnala una nota della Soprintendenza. Le tessere si sarebbero poi staccate dal mosaico a causa della pioggia. Questo giustificherebbe le risposte fornite dal turista. "L'episodio testimonia la fragilità del nostro patrimonio e al contempo la costante attività di tutela del sito che quotidianamente impegna vigilanza e forze dell'ordine. L'attività di tutela svolta dall'amministrazione, tuttavia, per essere efficace e puntuale non può non essere accompagnata da una presa di coscienza collettiva e da una forte sensibilizzazione di ciascun visitatore verso il patrimonio culturale comune", spiega la Soprintendenza.