Ercolano: 39enne si aggirava tra i visitatori degli Scavi con un coltello

I carabinieri sono intervenuti d’urgenza presso gli scavi di Ercolano, dove era stato segnalato un individuo che si aggirava tra i visitatori brandendo un coltello. Giunti sul posto hanno individuato e bloccato il cittadino ucraino 39enne domiciliato ad Ercolano e già noto alle forze dell'ordine.

Il coltello, trovato in tasca al 39enne, gli è stato sequestrato. Portato in caserma ha cominciato a proferire parole minacciose e a spintonare i militari. Il Giudice ha convalidato l’arresto per violenza e resistenza a pubblico Ufficiale e per porto ingiustificato di oggetto atto a offendere e ha disposto che verrà processato a piede libero in data da destinarsi.