Nalbero sempre aperto nelle feste di Natale: via al concorso "Scatta Nalbero"

1 / 7

continua →

Pronto ad accogliere napoletani e turisti il 24 dicembre e per tutto il giorno di Natale, ma anche per trasformarsi in una grande discoteca a cielo aperto dalla fine del 2016, all’inizio del 2017: Nalbero è al centro della programmazione di Napoli per le festività di fine anno con una lunghissima no stop.

GLI ORARI - La grande struttura alla Rotonda Diaz resterà aperta il 24 dicembre, fino alle 18, poi riaprirà il 25 dicembre alle 10 del mattino per rimanere aperta fino a mezzanotte. Il 26 dicembre ci sarà una tappa speciale di Babbo Natale che salirà sule terrazze di Nalbero dove, sotto una fitta “nevicata” accoglierà i bambini per una foto compresa nel prezzo del biglietto di accesso alle terrazze. La non-stop proseguirà anche nella notte di San Silvestro: Nalbero resterà aperto senza interruzione dalle 10 di mattina del 31 dicembre fino alla mezzanotte tra l’1 e il 2 gennaio. La lunga notte di Capodanno sarà vissuta con musica e balli fino all’alba e oltre, grazie alla musica di Kiss Kiss Netwok, che trasmette proprio da Nalbero la sua programmazione invernale.

IL CONCORSO - E se il “selfie” di Natale su Nalbero è diventato già una tradizione del Natale 2016 a Napoli, gli organizzatori hanno deciso di premiare gli scatti migliori con il lancio di “Scatta Nalbero”: fino al 23 gennaio, i visitatori potranno partecipare al concorso, che mette in palio un weekend a Parigi per due persone, con volo e soggiorno in albergo. Per vincere basta scattare una foto agli splendidi panorami che si godono dalle diverse altezze di Nalbero, esaltando le bellezze del Golfo o anche proponendo visioni inconsuete degli anfratti di Napoli visti dalle terrazze, cogliendo un’angolazione che sarà unica ed effimera, visto che Nalbero sarà smontato al termine dei 90 giorni previsti. Ma non potranno mancare i selfie da Nalbero. Per partecipare basterà poi postare la foto sulla pagina facebook di Nalbero con l’hashtag #scattanalbero e postare la stessa foto sul proprio profilo dei social network (Facebook, Twitter, Istangram) con lo stesso hashtag. Al termine del concorso una giuria tecnica sceglierà lo scatto vincente.

NALBERO, LE FOTO PIU' BELLE

CONTINUA