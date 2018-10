Va matta per il tonno e ne ruba in quantità: arrestata 25enne

I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno arrestato per furto R.S. una 25enne del luogo già nota alle forze dell'ordine.

I militari, attivati da personale addetto alla sicurezza del centro commerciale “Simply Market” di Melito, sono intervenuti sul posto accertando che la 25enne aveva tentavo di dileguarsi dall’attività commerciale dopo aver rubato tonno in scatola per 126 euro, nascondendolo in un borsone.

Arrestata, la donna è in attesa di rito direttissimo