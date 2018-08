Cocaina nella scatola di caramelle: arrestato 45enne

Un 45enne pregiudicato è stato arrestato dai poliziotti, nel corso di un’attività diretta al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in via Bologna all'angolo via Venezia.

Gli agenti hanno notato due persone confabulare e uno di questi cedere un involucro all’altra persona per poi allontanarsi. Gli agenti decidevano di intervenire e a seguito del controllo hanno rinvenuto nella tasca del pantalone dell’acquirente un involucro termosaldato contenente cocaina, mentre nella tasca sinistra dei pantaloni del 45enne un contenitore in metallo di caramelle con applicate tre calamite.

All’interno dello stesso erano nascosti 13 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina. Nella tasca posteriore destra del pantalone i poliziotti hanno rinvenuto rinvenuta la somma di 50 euro suddivisa in banconote di diverso taglio. L’acquirente è stato segnalato amministrativamente.