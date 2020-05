Scarichi abusivi nel lago di Miseno, identificato il responsabile

Molti cittadini bacolesi hanno segnalato al sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, la presenza di una densa schiuma bianca sulle rive del lago di Miseno. Dopo le indagini il primo cittadino ha voluto pubblicamente comunicare ai bacolesi l'avvenuta identificazione della persona colpevole dello scarico abusivo. Di seguito il post di Della Ragione.

Ho raccolto le vostre segnalazioni sulla presenza di schiuma nel lago Miseno. C’è un’ottima notizia. Abbiamo scoperto il farabutto che ha scaricato nel bacino lacustre. Sarà denunciato, e chiuderemo lo sversamento. Stamattina abbiamo svolto un sopralluogo in loco. A cui seguirà anche un controllo dell’Arpac. Non possiamo tollerare che il nostro patrimonio naturalistico venga trattato come una cloaca. Basta. Vogliamo eliminare tutti gli scarichi abusivi di Bacoli: dal Miseno al Fusaro. È difficile, ma sappiate che non ci fermeremo. Un passo alla volta.