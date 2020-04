Emergenza Covid, si decide sulla scarcerazione di Cutolo: bufera su Basentini del Dap

Questione di ore, forse di giorni. Raffaele Cutolo, storico boss fondatore della Nco e detenuto al 41 bis nel carcere di Parma, potrebbe ritrovarsi ai domiciliari. Sarà il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia a decidere sull'istanza di sospensione della pena richiesta, per motivi di salute, dai legali del "professore".

La richiesta, nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso per il Covid-19, è stata presentata lo scorso martedì dopo la scarcerazione di Pasquale Zagaria: al fratello di Michele erano stati infatti concessi gi arresti domiciliari a Brescia (dalla moglie) perché l'ospedale di Sassari dov'è detenuto, diventato centro Covid, non poteva garantirgli il "follow-up diagnostico e terapeutico" relativo al tumore di cui è stato affetto.

Dap al centro delle polemiche

Il 78enne boss della Nco, da tempo in precaria salute, vorrebbe godere dello stesso trattamento. Trasferito in ospedale già lo scorso 19 febbraio, Cutolo è tornato in carcere il 9 marzo, per poi il 21 marzo chiedere i domiciliari dopo la circolare del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) che stabiliva il monitoraggio della situazione medica per i detenuti ultrasettantenni.

Quanto accaduto a Zagaria e quanto potrebbe accadere a Cutolo ha portato nell'occhio del ciclone Francesco Basentini, il magistrato a capo del Dap, del quale il deputato Gennaro Migliore di Italia Viva ha già chiesto la rimozione e che riferisca in Parlamento.

La difesa di Raffaele Cutolo

Gaeatano Aufiero, avvocato difensore del boss, lamenta intanto "terrorismo psicologico" a proposito del suo assistito, e dubita sulla serenità che il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia possa avere dopo "quello che si è detto e scritto dei suoi colleghi".