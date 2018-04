Scarcerato Luigi D'Alessandro dopo 30 anni di carcere

Ha scontato quasi 30 anni di carcere senza mai pentirsi. Quasi il massimo della pena passata dietro le sbarre senza battere ciglio ed adesso è tornato in città. Scarcerato Luigi D'Alessandro senior, detto “Giginiello”, fratello del boss defunto Michele e considerato uno dei boss della vecchia generazione. Attivo negli anni '80, è stato uno dei fondatori della cosca, da paranza di contrabbandieri a clan camorristico con legami con la mafia siciliana tramite il clan Nuvoletta di Marano.

Poi le faide ed il carcere in giro per l'Italia fino alla fine della pena. Il ras è stato scarcerato nel fine settimana ed ha fatto ritorno in città senza clamore. Nessuna batteria di fuochi d'artificio e feste sfarzose ma un profilo basso per non attirare l'attenzione di rivali e forze dell'ordine.