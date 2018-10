Ciclista travolto e ucciso, scarcerato l'investitore

Fermato per l'omicidio stradale del 22enne albanese Bexhet Deda a Giugliano, che ha investito mentre questi era in sella ad una bicicletta, al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha spiegato di non essere scappato, dato che aveva peraltro bucato una gomma della sua auto.

È la versione del ragazzo di Villa Literno, 24 anni, fermato per l'incidente dello scorso 25 settembre. L'indagato ha arricchito la vicenda di particolari che hanno spinto il giudice a non convalidare il fermo ed a rigettare la richiesta di custodia in carcere avanzata dalla Procura. Il giovane si trova ora ai domiciliari.

Non è scappato quindi, ma si è anzi fermato pochi metri dopo l'investimento, rimanendo in auto in lacrime e sotto choc per alcuni minuti. La sua versione è stata confermata da alcune telecamere di sicurezza installate in zona. Successivamente è uscito dall'auto ed è andato a piedi sul luogo dell'incidente, dove però non ha trovato nessuno: l'albanese era stato soccorso da alcuni amici. L'indagato a quel punto ha cambiato lo pneumatico forato (sostituzione che è durata circa mezz’ora) e ha proseguito in auto fino ad incontrare un gruppo di stranieri cui ha chiesto di eventuali feriti in zona, ricevendo risposta negativa.