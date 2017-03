Scontri comizio Salvini, scarcerati i due manifestanti arrestati

Scarcerati ma sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma. È il provvedimento deciso dal giudice per i due giovani arrestati sabato nel corso degli scontri a Fuorigrotta, quando Matteo Salvini teneva il suo comizio a Napoli.

I due manifestanti, di cui uno incensurato, verranno processati il prossimo 17 maggio. Mentre si teneva l'udienza che li riguardava, all'esterno del Palazzo di Giustizia un centinaio di manifestanti chiedeva la loro liberazione.

MATTEO SALVINI – Il segretario della Lega è tornato sulla vicenda Napoli. "Mi auguro pene esemplari per i teppisti arrestati – ha reso noto – e mi auguro che il sindaco risarcisca personalmente i napoletani danneggiati dalla violenza dei soliti noti delinquenti. Per il bene della città spero che siano sgomberati tutti i centri sociali protagonisti degli incidenti".

LUIGI DE MAGISTRIS – Anche il sindaco partenopeo ha risposto alle accuse di connivenza con i violenti. Il primo cittadino ha definito le critiche una "operazione disonesta e intellettualmente deprecabile", un "attacco ingiusto, che fa male". "Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare quello che è accaduto – ha spiegato il sindaco con riferimento ai tentativi per evitare, dati i timori per l'ordine pubblico, che il leader leghista fosse ospite della Mostra – Questa storiella inizia un po' a puzzare. Perché scaricare tutto sulla città, su sindaco e manifestanti? Riduciamo tutto a quello che è stato, una pagina triste".

Nel suo post su Facebook de Magistris racconta una Napoli in un momento delicato che “nel prossimo mese” dovrà giocarsi “tanto del suo futuro”. “Stanno facendo diverse mosse per impedirci di raggiungere obiettivi strategici nell'interesse della città – prosegue il sindaco – Le azioni e le manine che mettono in campo sono più o meno sempre le stesse".