Non si ferma all’alt dei carabinieri: trovati in auto rifiuti illeciti

I carabinieri hanno arrestato un 47enne di Ercolano. L’uomo trasportava con il suo furgone rifiuti destinati allo smaltimento illegale e altro materiale di provenienza verosimilmente illecita.

I militari, impegnati in un posto di controllo, gli hanno intimato l’alt e, piuttosto che rallentare, l'uomo è fuggito via. Inseguito per un breve tratto, il 47enne ha abbandonato il proprio veicolo e ha continuato la corsa a piedi. Bloccato e poi arrestato, è ora in attesa di giudizio con rito direttissimo.