Scappa dai domiciliari e ruba un'auto: scoperto

I carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato per evasione e ricettazione un 42enne del posto già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari sono andati a casa sua per controllarlo e per notificargli un atto emesso dal Tribunale di Nola ma non l’hanno trovato. Scattate le ricerche, i carabinieri della Radiomobile lo hanno trovato e fermato in via Saggese a Casalnuovo di Napoli, mentre era alla guida di un'utilitaria, allertando prontamente i colleghi di Brusciano.

L’auto rubata era stata denunciata dal proprietario, un 82enne di Marigliano, che si era rivolto ai carabinieri della stazione locale. All’arrestato, inoltre, è stata notificata l’ordinanza di aggravamento del Tribunale di Nola, in virtù della quale è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.