Pistole, piedi di porco, arieti: carabinieri al lavoro a Scampia e Capodimonte

Durante perquisizioni nel quartiere Scampia i Carabinieri della stazione Marianella hanno sequestrato, in luoghi di pertinenza comune in una palazzina appartenente al Lotto H, una pistola Beretta risultata rubata in un’abitazione di Santa Maria la Carità, la canna di una pistola, due caricatori con otto cartucce per semiautomatica e sette dosi di marijuana.

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri della stazione Capodimonte hanno rinvenuto su in via Carlo Fiorante una lancia Lybra station wagon risultata, da un veloce controllo, rubata una settimana fa a Bagnoli e, verosimilmente, utilizzata per compiere furti poiché all’interno vi erano riposti un ariete della lunghezza di un metro, quattro piedi di porco e due pali in ferro.