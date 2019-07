Armi pronte all'uso nascoste in una cassaforte: la scoperta dei Carabinieri a Scampia | VIDEO

A Scampia i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno rinvenuto, durante servizi per il controllo del territorio, 3 armi pronte all’uso.

Perquisendo il lotto di edilizia popolare denominato “T/A” in via Federico Fellini, i militari hanno notato un mattone leggermente diverso dagli altri e spostandolo hanno scoperto che nascondeva una cassaforte. Dopo averla aperta con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, i militari dell'Arma hanno sequestrato un revolver con caricatore pieno e matricola abrasa, un secondo revolver ed una semiautomatica con 19 cartucce, ma anche 11 cartucce per revolver e 2 paia di manette.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici da parte dei Carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto operativo di Napoli.