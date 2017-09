Scala di Montesanto tra siringhe e rifiuti: la seconda municipalità chiede la bonifica (FOTO)

La situazione sulla Scala di Montesanto è preoccupante: sono anni che si discute, evidentemente in maniera infruttuosa, di una bonifica del territorio. Le scale, scenario suggestivo e ambientazione di film di successo, sono luogo di passaggio dei residenti ma anche rifugio per ragazzi e ragazze che occupano, lungo le rampe, un edificio di proprietà Anm. Come documentano le foto, su quei gradini qualcuno fa abitualmente uso di eroina, lasciando a terra aghi, siringhe e fazzoletti insanguinati. Le aiuole circostanti sono colme di rifiuti, il tanfo di escrementi è persistente.



L'atavicaè stata oggetto di discussione e confronto nella commissione Lavori pubblici dellaL'obiettivo è capire le intenzioni dell'amministrazione comunale, già impegnatasi - delibera di Giunta numero 423/2016 - per unadel fabbricato di proprietà Anm attualmente occupato. Dovrà partire una gara per l'aggiudicazione del servizio di bonifica, "anche se non si sa bene", spiega Angela Parlato, "nelle intenzioni del Comune. Per ora noi chiediamo un intervento immediato, un'azione decisa volta a migliorare le condizioni igienico-sanitarie della Scala di Montesanto".