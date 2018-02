Tra Scafati e Lettere sequestrati 112 chili di hashish e 48 di marijuana

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, insieme a quelli della tenenza di Scafati, hanno perquisito l'abitazione di un 31enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, attualmente in affidamento in prova.

Alla vista dei militari, l'uomo ha prima ingaggiato una colluttazione e poi si è dato alla fuga per i campi vicini alla sua abitazione ma è stato comunque individuato e preso nelle aree rurali di Scafati.

Dopo la fuga, i militari dell’arma hanno perquisito l'appartamento e hanno rinvenuto 112 chilogrammi di hashish in panetti nascosti in cantina, verosimilmente in attesa di immissione sulle piazze di spaccio.

Un secondo intervento antidroga è stato effettuato a Lettere, dove un muratore 30enne, incensurato, aveva in casa 5,1 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Sequestrata la droga, i carabinieri hanno esteso le ricerche al furgone dell'uomo, che era sistemato a Scafati su un'area privata di libero accesso, dove hanno trovato ben 48 chili di marijuana, nascosti in buste, bidoni e cassettine di vario genere.