Il maggiore Scafarto in giunta a Castellammare

È balzato agli onori della cronaca diversi mesi fa per la fuga di notizie durante l'indagine sulla Consip in cui venne chiamato in ballo anche il padre dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Adesso è ad un passo dal diventare assessore nella sua città natale. Manca solo l'ufficialità all'ingresso del maggiore del Noe, Gianpaolo Scafarto nella giunta del Comune di Castellammare di Stabia.

L'ufficiale dei carabinieri ha già incontrato il neo-sindaco, eletto qualche settimana fa, Gaetano Cimmino. Il primo cittadino eletto con una coalizione di liste di centrodestra, ha pensato subito al carabiniere stabiese e gliene ha parlato di persona. Il progetto è quello di affidargli la delega alla Sicurezza. Scafarto dal canto suo si è detto propenso ed adesso manca solo l'ufficialità e tutti i passaggi burocratici necessari.