Marano, caso di scabbia in una scuola elementare

Un caso di scabbia è stato segnalato in una scuola elementare di Marano, la San Rocco. La notizia, che aveva fatto il giro dei social nelle ultime ore, è stata confermata dalla preside della scuola, la professoressa Mira Masillo.

"Appresa la notizia da fonti ufficiose - spiega la preside Masillo a Il Mattino, provando a tranquillizzare i genitori degli alunni - abbiamo immediatamente contattato l'Asl competente. Ci hanno riferito che un medico di base della zona ha segnalato al distretto sanitario un caso di acariosi, ma senza comunicare il nome del bambino che da un paio di giorni non frequentava le lezioni. A quel punto ci siamo messi in contatto direttamente con la famiglia dell'alunno, che ci ha spiegato che tale diagnosi era stata formulata da un dermatologo di un ospedale. Il bambino, per quanto ne sappiamo, ha già avviato l'attività di profilassi e lunedì tornerà regolarmente a scuola".