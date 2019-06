Un caso di scabbia nel carcere di Poggioreale

Continua l’inferno nel carcere di Poggioreale. Dopo la rivolta dei detenuti del padiglione Salerno per il presunto ritardo nel trasferimento in ospedale di un recluso con febbre alta, è il turno del padiglione Livorno dove è stato diagnosticato un caso di scabbia.

In seguito a una visita medica per alcune macchie strane sulla pelle, un detenuto napoletano di 22 anni è stato messo in isolamento per evitare il contagio degli altri carcerati. A denunciare l’episodio è stata la mamma che, recatasi al penitenziario per un colloquio con il figlio, ha appreso solo in quel momento la notizia che era stata avviata una procedura di isolamento a carico del detenuto per una malattia contagiosa. L’appello dell’avvocato Michele Salomone “Garantite al mio cliente tutte le cure idonee al caso”.