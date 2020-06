Sbranata da due alani: minuti di terrore per una 75enne

Non è in pericolo di vita, ma ha rischiato tanto. Maria, 75enne di Torre del Greco, domenica sera è stata aggredita da due alani di una vicina, sfuggiti in via Lamaria alla sua padrona.

Un'aggressione terribile: la donna sarebbe potuta morire dissanguata. Era uscita a gettare i rifiuti quando le sono saltati addosso azzannandola alla testa. Le hanno portato via parte del naso, le orecchie, l'hanno ferita ad uno zigomo. Poi su tutto il corpo, martoriato per alcuni interminabili minuti.

Sono state le sue urla ad attirare sua figlia ed altri vicini. Questi sono intervenuti liberandola e chiamando il 118.

La 75enne è stata prima trasportata e medicata all’ospedale Maresca, poi al Cardarelli. Dove si trova al momento ricoverata. Dovrà sottoporsi ad una lunga serie di importanti interventi: le sono stati applicati duecento punti di sutura.