Costa Mediterranea, sbarcati 27 italiani dell'equipaggio

Si sono svolte nella giornata di oggi le operazioni di sbarco di 27 italiani membri dell'equipaggio della nave Costa Mediterranea, attraccata ieri al porto di Napoli e proveniente dalle Mauritius.

I marittimi sono stati sottoposti a pre-triage da parte dell'Ufficio di Sanità marittima in collaborazione con l'Asl Napoli 1 Centro e sono in corso, attraverso un apposito servizio di transfer, le procedure di rientro nelle città di provenienza dove saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.

È previsto che la nave, a bordo della quale restano circa 700 membri dell'equipaggio, stazioni in rada. Ulteriori limitati sbarchi dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni.

La decisione sullo sbarco

Inizialmente dovevano scendere tutti gli italiani a bordo, poi si è optato per far scendere inizialmente soltanto campani e calabresi. "Ci sarà un'altra tappa", ha spiegato Pietro Spirito, presidente dell'Autorità portuale. Non risultano affetti da Covid-19 a bordo.

La Costa Mediterranea era in mare dalla metà di marzo quando, in seguito allo stop della circolazione navale, si trovava alle Mauritius. L'area intorno alla nave è off limits e presidiata dalle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.