Anacapri: sbancano la roccia per allargare la villa

Hanno letteralmente sbancato una roccia e tutto il terreno circostante. Hanno abbattuto 45 alberi di ulivo. Con l'aggravante di averlo fatto in un'area protetta, vero patrimonio della Regione. Tutto con un unico obiettivo: allargare una villa. Sono state denunciate sei persone ad Anacapri dopo il sopralluogo dei carabinieri della stazione locale insieme agli esperti dell'Ufficio tecnico comunale. Hanno scoperto che un'intera area nella località “Grotta Azzurra” era stata depredata per far spazio all'allargamento di una costruzione

. La roccia ed il terreno circostante alla villa erano stati sbancati per 76 metri cubici mentre erano stati abbattuti 45 alberi di ulivo. Tutto senza le necessarie autorizzazioni. Impressionanti le immagini che testimoniano i lavori predatori dell'area. I militari hanno denunciato il titolare della società immobiliare proprietaria della villa, il geometra direttore dei lavori, il legale rappresentante della ditta che ha eseguito i lavori e tre lavoratori.