Saviano sale su Open Arms: "Salvini non è una persona perbene"

"La terza guerra mondiale è in atto e non è tra paesi ma contro i diritti umani, e sta succedendo ora, in tutto il mondo". Così lo scrittore Roberto Saviano ha definito, ai giornalisti, la politica sull'immigrazione dei paesi europei. Arrivato a bordo della nave Open Arms, ONG che si occupa di salvare la vita a migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Italia, Saviano ha definito Matteo Salvini "un ministro dall'atteggiamento banditesco. Salvini non è una persona perbene, come si può pensare che la Libia per queste persone sia un posto sicuro?". "Tocca a tutti noi organizzare la resistenza", ha concluso Saviano.

A bordo della nave anche una nutrita delegazione delle associazioni LGBTQI+ del territroio. Unite nello slogan 'Legittimi diritti', le associazioni hanno visitato la nave e parlato con gli attivisti della ONG spagnola.