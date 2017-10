Modernissimo, Saviano: "Se l'erba fosse legale non ci sarebbero le paranze dei bambini"

Roberto Saviano ha presentato al Modernissimo la sua ultima fatica letteraria, "Bacio Feroce". In moltissimi hanno atteso di entrare in sala e partecipare al rito della firma delle copie da parte dello scrittore.

"La legge non passa per una bugia che la collega agli sbarchi. Per la politica sarebbe difficile spiegare la disoccupazione che c'è al sud, è molto più facile dire che i migranti si prendono il lavoro. E' facile dire che i maghrebini spacciano fuori dalla stazione di Napoli, ma il 100% del traffico di droga è gestito da italiani, quindi lavorano per loro", ha affermato Saviano, che ha parlato anche degli haters che lo perseguitano sui social network. "Molti credono che sia io il problema, non la camorra. La politica mi ha anche chiamato gufo quando parlavo del Sud. Sul web, invece, cerco di non rispondere, tranne quando posso smontare le bugie con dei dati. E quando lo faccio, chi mi insultava spesso cambia la sua posizione".

CANNABIS

"Se l'erba fosse stata legale non ci sarebbero state le paranze dei bambini, che iniziano tutti spacciando erba. Guardiamo cosa è accaduto in Uruguay dopo la legalizzazione, i cartelli della droga hanno lasciato il Paese", ha concluso Saviano.