Scompare da Cancello Arnone, Saverio è stato trovato morto nella sua auto ad Afragola

Era stato visto l'ultima volta 24 ore prima a Cancello Arnone, il comune nel casertano dove risiedeva e lavorava, Saverio Merenda di 48 anni. Poi la scomparsa, e ieri sera la tragica notizia: l'uomo è stato ritrovato, senza vita, all'interno della sua automobile, nel parcheggio del centro commerciale Ipercoop di Afragola. Amici e familiari avevano condiviso l'appello dopo la scomparsa: "Aiutateci a ritrovare Saverio". L'uomo lavorava in un caseificio ed era ben voluto da tutti, come dimostrano i commenti dei concittadini che in queste ore hanno diffuso l'appello sperando di ritrovare Saverio. "Addio Saverio, ci mancherai", scrivono.