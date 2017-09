Il clan si riunisce di notte: irrompono i Carabinieri, il boss finge di dormire

Questa notte i Carabinieri della sezione Stella hanno fatto irruzione in un palazzo di via dei Cristallini, nel rione Sanità. Era in corso una riunione tra tre appartenenti a uno dei clan camorristici della zona: uno dei tre è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica sig-pro calibro 9, carica. L'uomo è stato arrestato dopo un vano tentativo di fuga. Si tratta di A.A, 27enne della zona già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato condotto a Poggioreale.

Alla riunione partecipava anche il capo clan, un 63enne che è stato ritrovato al piano superiore dell'appartamento, mentre fingeva di dormire. L'uomo è attualmente libero dopo una condanna per 416 bis. Sono in corso indagini per verificare se l'arma di A.A. sia stata coinvolta in qualche delitto nei mesi scorsi. Si cerca il terzo uomo, in fuga.