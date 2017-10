Sasso contro bus, autista in ospedale

Stava effettuando la consueta fermata nel rione De Gasperi a Ponticelli quando è stato colpito da un sasso alla tempia. È vivo per miracolo un autista dell'Anm che questa mattina è stato ferito mentre lavorava a bordo di uno dei mezzi. Il 47enne era alla guida del 158, l'autobus che collega Portici a Cercola e passa per il quartiere napoletano. Il sasso è passato attraverso la porta aperta per far salire e scendere i passeggeri alla fermata.

L'autista è stato immediatamente portato nella vicina clinica Villa Betania. È stato sottoposto ad una tac che fortunatamente ha dato esito negativo ma il conducente dovrà restare in osservazione per 12 ore come da protocollo per traumi cranici. Il sindacato Usb ha chiesto misure d'emergenza per il fenomeno delle sassaiole che colpiscono sempre più i mezzi pubblici.