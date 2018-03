Sassi contro un'auto: è la banda dell'Asse Mediano

Uno spaventoso episodio si è verificato stamane sull'Asse Mediano, dove intorno alle 6,30 ignoti hanno lanciato delle pietre contro un'auto in corsa per far successivamente perdere le proprie tracce.

Il fatto, riportato da Casertace, è avvenuto all'altezza dell'uscita Giugliano-Aversa.

A lanciare le pietre, secondo alcune testimonianze, sono stati gli occupanti di un'utilitaria di colore bianco.

I sassi hanno mancato l'obiettivo, il parabrezza di una Mercedes grigia, per urtare con violenza contro il tetto della stessa. Soltanto grande spavento per le persone all'interno della vettura.

A quanto pare si tratta di una tipologia di episodio già avvenuto di recente, e non si esclude che possa trattarsi di una banda di ladri d'auto.