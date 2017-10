Assalto con sassi e bottiglie alla Circum, ferite due ragazze

Ancora un episodio di vandalismo contro i convogli della Circumvesuviana. Questa volta l'assalto, con sassi e bottiglie, è avvenuto a Sant'Anastasia nei pressi della stazione di Madonna dell'Arco. Due ragazze sono rimaste ferite. A riportare la notizia è il Mattino

I treni coinvolti dall'azione dei vandali sono stati due, uno proveniente da Sarno e l'altro nella direzione opposta. Le ragazze viaggiavano su quest'ultimo: le pietre hanno rotto i finestrini. Una delle giovani è stata colpita ad un ginocchio, l’altra al viso da una scheggia di vetro che le ha sfiorato un occhio.

Un mezzo del 118 si è immediatamente recato sul posto. Le giovani sono state medicate per ferite lievi, e per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I carabinieri sono stati avvertiti dal personale Eav e hanno fatto partire un'indagine. Acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza.