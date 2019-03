Scampia, autobus Anm preso a sassate da due giovani

Un agguato a colpi di sassi è stato denunciato da un autista dell'Anm ieri sera in via Gilberto Tancredi a Scampia. Il conducente stava percorrendo la strada che costeggia le Vele quando ha avvertito due colpi, che ha scambiato per due colpi di pistola e la conseguente rottura di un vetro dell'autobus. L'agguato è scattato subito dopo la ripartenza del veicolo da una fermata. Allertate le forze dell'ordine, si è accertato che a compiere l'atto vandalico erano stati due giovani che hanno lanciato sassi contro l'autobus. Per fortuna solo tanta paura ma nessun ferito all'interno del veicolo dell'Anm su cui viaggiavano alcuni ragazzi.

