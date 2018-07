Sassi contro l'ambulanza: "Ci potevano essere conseguenze gravi"

La postazione Miano del 118 è stata allertata dalla centrale operativa per “Sospetta lesione ossea arto inferiore”, intorno alle ore 22.00 di ieri.

"Mentre il mezzo si dirigeva in via Arenaccia è stato colpito più volte da sassi che fortunatamente hanno lesionato solo il portellone laterale ed il parabrezza. Ovviamente l’autista ha fermato immediatamente l’ambulanza. L’equipaggio avvisa la Centrale Operativa che a sua volta invia in sostituzione sull’intervento la postazione 118 del “San Gennaro”. I colpevoli si sono dileguati. Giungono sul posto 2 volanti della polizia che una volta constatato l'avvenuto consigliano di sporgere denuncia. L’Associazione è basita per il gesto di estrema ferocia che ha colpito l’equipaggio e che poteva mettere a repentaglio l’incolumita’ dei soccorritori (un sasso che arriva sul parabrezza anteriore di un mezzo in corsa è pericolosissimo). Ci auguriamo che sia stata una “bambinata” perché se lo avessero fatto degli adulti vuol dire che c’è un odio nei nostri confronti immotivato. Siamo stanchi di assistere a queste scene di “guerriglia urbana” “Non sparate sulla Croce Rossa, non sparate su chi vi presta soccorso, non sparate sul 118!”. E' la denuncia dell'Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate".