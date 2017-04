Sassaiole contro i bus Anm: due raid in poche ore

Un incubo senza fine quello delle sassaiole contro i bus a Napoli. Ieri, due raid vandalici in appena cinque ore.

Il primo episodio si è verificato su via Argine dove era in transito il mezzo Anm della linea 173. Numerosi sassi hanno colpito la fiancata del bus: vetro laterale rotto e fortunatamente nessun ferito.

In serata, il secondo episodio nella zona del Monterosa, a Scampia. Il bus della linea R5 stava per effettuare una fermata, ma una passeggera ha deciso di non scendere più dopo aver notato un gruppo di giovanissimi a pochi passi dalla fermata. Pochi secondi dopo, i ragazzi hanno scagliato delle pietre e si sono dati alla fuga.