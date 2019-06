Raid contro i dottori della guardia medica: sassi e minacce

Una violenta sassaiola si è abbattuta contro la sede della guardia medica distretto 50 della Asl Napoli 3 in via Salvatore di Giacomo, a Volla. A denunciare il raid vandalico è la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate".

Secondo gli esponenti dell'associazione l'intento era quello di colpire i medici in servizio. Sassi anche contro l'auto di un collega del medico.

Gli autori del raid – spiega Nessuno tocchi Ippocrate riportando la testimonianza di una vittima – hanno "cominciato a minacciare di rubare e rompere le auto, poi, intorno alle 23 e 45, dopo varie minacce e sassate, abbiamo chiamato i carabinieri che, però, non erano riusciti a trovarli. Appena i militari sono andati via, sono ricominciate le sassate e le minacce, fino alla rottura del fanale posteriore della mia auto, che hanno anche graffiato in più punti. A quel punto abbiamo richiamato i carabinieri e, dopo oltre un’ora, è ritornata la tranquillità".