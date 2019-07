Violenza a Pozzuoli, sassaiola contro dipendenti De Vizia: c'è un ferito

“Un fatto increscioso e da condannare”. È così che il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, descrive quanto avvenuto stamattina nella cittadina flegrea: tre squadre di operai della De Vizia in servizio al Rione Toiano sono state aggredite con lancio di pietre ed oggetti.

In particolare, uno dei lavoratori è stato colpito al volto ed è dovuto ricorrere alle cure mediche.

“Si tratta – commenta il primo cittadino di Pozzuoli – di un episodio inquietante anche se non è ancora ben chiaro il movente. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine e mi auguro che venga fatta piena luce. Agli operai va tutta la mia solidarietà e quella dell'intera amministrazione”. “Di certo non ci faremo intimidire – conclude Figliolia – e metteremo in campo sempre tutte le azioni utili per l'affermazione della legalità”.