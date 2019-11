Le Sardine invadono la città: in piazza Dante migliaia di cittadini

Si è riempita velocemente piazza Dante, nel cuore di Napoli, sede dalle 19 della manifestazione delle 'Sardine napoletane'. Il "fenomeno", come lo definiscono i fondatori, nato a Bologna per contrastare l'arrivo nella città felsinea del leader della Lega Matteo Salvini, si è rapidamente diffuso in tutta Italia.

Il flash mob di questa sera è nato attraverso tre gruppi facebook che hanno rapidamente diffuso l'invito: 'Napoli non si lega', 'Sardine napoletane' e 'Sardine-Napoli non si lega'. In piazza migliaia di persone, molte con una sardina cartonata, altri con messaggi più o meno direttamente rivolti all'ex Ministro Salvini. Tantissimi anche i giovani e i bambini.

"La politica che contestiamo soffia sul fuoco della paura", ha detto una delle rappresentanti delle Sardine, Antonella Cerciello. "Il vostro essere qui mi emoziona. Se sconfiggiamo la paura vinciamo, e oggi questa piazza antifascista e antirazzista ha vinto. Basta odio, basta personaggi che non ci rappresentano".

Le Sardine cantano 'Bella Ciao'



Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Luigi de Magistris

"Sardine a Napoli, ora. Sono contento quando vedo piazze piene di persone in movimento per i diritti e le libertà. Piazze di ossigeno democratico, senza sponsor e padroni". Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che aggiunge: "Io ci sto, invisibile, con la forza di chi cerca di fare, da sindaco, la rivoluzione governando".

Chi sono le Sardine?

Il fenomeno nasce in Emilia, dall'idea di tre ragazzi Roberto Morotti (ingegnere, 31 anni), Giulia Trappoloni (fisioterapista, 30 anni) e Andrea Garreffa (guida turistica, 30). I tre hanno pensato di invadere pacificamente Piazza Maggiore contro la propaganda leghista. “Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Crea la tua sardina e partecipa alla prima rivoluzione ittica della storia”, questo lo slogan.