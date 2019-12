Sardine nere, nuova protesta a Napoli (VIDEO)

Ancora una manifestazione di protesta delle Sardine Nere a Napoli. Decine di migranti si sono dati appuntamento davanti all'ufficio Immigrazione della Questura di Napoli. Motivo della protesta sono i tempi di attesa medi per ottenere un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo la legge l'appuntamento deve essere garantito entro due mesi mentre in media i migranti ne aspettano almeno nove. Da qui la manifestazione sotto agli uffici della Questura con attimi di tensione che si annunciano se proseguirà la protesta.

Il comunicato delle Sardine Nere

“Aggiornamenti dall'incontro all'ufficio immigrazione: La prepotenza e la chiusura da parte della questura continua!

Resteremo qui in presidio finché le nostre richieste non saranno accolte! A tutti i solidali e gli antirazzisti, raggiungeteci tutti e tutte! Divisi siamo niente, uniti siamo tutto! Sardine Nere!”.