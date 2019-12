Sardine nere in corteo nelle strade del centro: "Vogliamo i documenti"

In 200 sono partiti questa mattina da piazza Garibaldi per il corteo delle 'Sardine nere', costituito dal movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. "Basta parole, vogliamo i documenti", è lo slogan riportato sul manifesto dai migranti, provenienti soprattutto dall'Africa Occidentale.

Sono scesi in piazza stamattina per chiedere all'ufficio immigrazione della Questura di Napoli "di avviare la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, e lo sblocco delle loro pratiche per ottenere il permesso di soggiorno".

"Sono sardine che hanno attraversato il deserto, sono fuggite ai campi libici e adesso nuotano nel mare della burocrazia e del razzismo istituzionale. Che aspettano di avviare da mesi la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, aspettano il loro permesso ancora bloccato negli Uffici Immigrazione. Da quando è entrato in vigore il decreto sicurezza di Matteo Salvini non riescono a convertire la protezione umanitaria in permesso di soggiorno per lavoro", scrivono gli organizzatori.