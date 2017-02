Un nuovo volto per Santa Lucia: il borgo storico napoletano sarà riqualificato

Un nuovo volto per il borgo napoletano di Santa Lucia. Grazie all’iniziativa dell'Assessorato alla Qualità della Vita e alle Pari Opportunità, è partito, in questi giorni, il primo intervento nello storico rione, per migliorare la qualità urbana e per rispondere alle esigenze di decoro degli spazi pubblici, tutelando la fruibilità delle aree pedonali.

L’intervento è inserito in una programmazione più ampia che ha l’intento di elevare i parametri estetici, funzionali e sociali della città di Napoli. “La riappropriazione degli spazi pedonali e il contrasto alla sosta selvaggia - ha spiegato l’assessore Daniela Villani -, rappresentano uno dei nostri primi obiettivi da raggiungere per migliorare la qualità della vita dei cittadini napoletani”.